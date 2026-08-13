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Yaklaşık 76 bin kişi aşevinden yemek yiyor, 24 bin kişi barınma yardımı alıyor. 1 milyon 144 bin

hane ise kömür, 717 bin 773 hane de doğal gaz desteğiyle yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

RAKAMLAR KORKUNÇ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, 2014 yılında 34 bin 911 kişinin yararlandığı

aşevi yardımından 2024 yılında 65 bin 414 kişi yemek yedi. 2025 yılında ise bu sayı 10 bin 175 kişi artarak, 75 bin 589’a yükseldi. 2024 yılında 21 bin 380 kişi ya da hane barınma yardımından yararlanırken, 2025 yılında 23 bin 544’e yükseldi. Bir yılda 2 bin 164 artış yaşandı. Geçen yıl 899 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 1 milyon 302 bin 353 haneye 1 milyon 143 bin 869 ton kömür dağıtıldı. Durumu olmadığı için doğal gaz yardımından yararlanan hane sayısı da 717 bin 773.

GÜRER: DURUM KÖTÜ

Bu rakamların ülkedeki yoksulluğun göstergesi olduğunu belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Aşevi desteği, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımız için önemli bir sosyal destek olmakla birlikte, bugün ekonomik koşullar nedeniyle daha geniş kesimler için zorunlu hale geliyor. Vatandaş, yaşadığı evin bakımını ve onarımını dahi kendi imkânlarıyla karşılayamaz hale gelmiştir. 1 milyon 300 binden fazla hanenin ısınma ihtiyacını sosyal yardım yoluyla karşılamak zorunda kalması, ekonomik tablonun geldiği noktayı göstermektedir. Durum tam anlamıyla vahim” dedi.

ASGARİ ÜCRET BİLE YOK

Doğal gaz yardımı verilerine de dik kat çeken Gürer, yardım şartları arasında hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması kriterinin bulunduğunu belirtti. Gürer, “Yani yüz binlerce hane de kişi başına düşen gelir, net asgari ücretin üçte birinin altındadır” ifadelerini kullandı. Gürer, “Bir ülkede aşevi yardımı alanların sayısı bir yılda yüzde 15,5, barınma yardımı alanların sayısı yüzde 10,1 artıyorsa, milyonlarca hane ısınma yardımı almak zorunda kalıyorsa, üzerinde durulması gereken tablo budur” dedi.