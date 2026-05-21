'Dar Çarşı'ya tarihi dokunuş

Yaklaşık bir yıl önce çarşı esnafının restorasyon talebinde bulunduğunu aktaran Sezer, "Hepimizde tebessüm uyandıran, adı gibi dar, esnafı güler yüzlü, kendisi mütevazı bir çarşı. Buranın yeniden ihya edilmesi için çalışma başlattık. Proje onaylandı, yapımı hızlandı ve tamamlandı. Bugün de esnafımızın yüzünün güldüğünü görmeye geldik" dedi.

Burası büyük bir dönüşüm olduğunu aktaran Sezer, "Kıymetli Cumhurbaşkanımızın çok büyük destekleri var. Saraçlar'da, Balıkpazarı'nda ve burada. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bakan sürekli takip ediyor. Yine aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanımız aynı şekilde takip ediyor. Burada da kurumlarımızla iş birliği yapıyoruz. Valiliğimiz, üniversitemiz teknik destek veriyor, belediyemiz yine imkanlar doğrultusunda destek veriyor ve bu şekilde de ilimizde bir bir sokakların, caddelerin ve tarihi binaların yeniden eski ihtişamlı günlerine döndüğünü görmek de hepimizi mutlu ediyor" ifadelerine yer verdi.