Modern tıp dünyası, kalp sağlığını korumanın yolunun sadece spor salonlarından değil, aynı zamanda dans pistlerinden geçtiğini duyurdu.

Dünya genelinde yürütülen geniş çaplı klinik çalışmalar, dansın yalnızca bir sanat dalı olmadığını, aynı zamanda kardiyovasküler sistemi koruyan güçlü bir medikal araç olduğunu kanıtladı.

KARDİYAK REHABİLİTASYONDA YENİ DÖNEM

Sidney Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen ve 48.000'den fazla katılımcının verilerini içeren geniş kapsamlı analiz, dansın kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskini ciddi oranda düşürdüğünü belgeledi.

Araştırmanın öncü isimlerinden olan kamu sağlığı uzmanı Prof. Dr. Emmanuel Stamatakis, dansın yüksek yoğunluklu interval antrenman (HIIT) etkisi gösterdiğini ifade etti.

Stamatakis, ritmik hareketlerin kan dolaşımını hızlandırarak kalp dokusunun oksijenlenme kapasitesini artırdığını vurguladı.

DAMAR YOLLARI İÇİN GENÇLİK İKSİRİ

Mayo Clinic’te görevli kardiyolog Dr. Martha Gulati, dansın stres hormonlarını baskılayarak arterlerdeki iltihaplanmayı minimize ettiğini kaydetti.

Gulati, sosyal etkileşimle birleşen fiziksel hareketin, kortizol seviyesini düşürdüğünü ve bu sayede damar iç çeperinin esnekliğini koruduğunu belirtti. Özellikle vals ve tango gibi türlerin, kalp atış hızındaki değişkenliği (HRV) iyileştirerek kalbin stres toleransını artırdığı gözlemlendi.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) tarafından yayımlanan raporlarda, haftada en az üç gün yapılan orta tempolu dansın, kolesterol seviyelerini dengelediği ve insülin direncini kırdığı saptandı.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. I-Min Lee, dansın aerobik gücü artırırken aynı zamanda denge ve koordinasyonu geliştirdiğini, bunun da yaşlı popülasyonda kalp krizine yol açabilecek ani fiziksel sarsıntıların önüne geçtiğini dile getirdi.