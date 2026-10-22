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Kaynak: Haber Merkezi

Danone Türkiye, ülkedeki su ve içecek faaliyetlerini başka bir şirkete devretme kararı aldı. Bu kapsamda Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ ile imzalanan bağlayıcı anlaşma, üç markanın el değiştirmesini kapsıyor.

Devir gerçekleştiğinde Danone bünyesindeki Sırma, Hayat ve Akmina, Ceylan İşletme ve Yatırım AŞ’nin Ceysu markasının da bulunduğu ürün grubuna dahil olacak.

DANONE’NİN ODAĞINDA FARKLI ÜRÜN GRUPLARI OLACAK

Su ve içecek operasyonlarının devredilmesinin ardından Danone Türkiye, çalışmalarını süt ürünleri, bitkisel içerikli ürünler, anne ve bebeklere yönelik beslenme çözümleri ile medikal beslenme alanlarında yoğunlaştıracak.

Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Rekabet Kurumu’nun onayı da dahil olmak üzere tamamlanması gereken işlemlerin sonuçlandırılması gerekiyor. CNBC-e’nin haberine göre, devir sürecinin 2027’nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.