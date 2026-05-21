Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Makyaj videolarıyla tanınarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Danla Bilic, yıllar içerisindeki büyük değişimiyle de sık sık konuşuluyor. 2018 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla dikkat çeken fenomen, sonrasında estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

Burun estetiği, dolgu işlemleri ve çeşitli kozmetik dokunuşlarla değişimini sürdüren Bilic, şimdi de yepyeni saç rengiyle gündemde. Baştan sona sarıya boyattığı saçlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, kısa sürede binlerce yorum aldı.

Yeni imajı sosyal medyada hızla viral olurken, Bilic’in paylaşımına düştüğü not da dikkat çekti. Ünlü fenomen, “Heves ettim kullanacağım arkadaşlar. Hiç bu kadar güzel ve temiz bir sarım olmamıştı. Lütfen kötü bir şey yazmayın” sözleriyle takipçilerine seslendi.