YouTube'da çektiği videolar ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü fenomen Danla Bilic son olarak uyuşturucu operasyonuyla gündeme gelmişti. Bilic'in eski sevgilisi Doğan Alemdar ile barıştığı sosyal medyada dolanırken son paylaşımındaki detay onları ele verdi.

Daha önce kendisinden 9 yaş küçük milli futbolcu Doğan Alemdar ile yaşadığı aşkla dikkat çeken Danla Bilic'in eski sevgilisiyle yeniden barıştığı iddiaları gündeme gelmişti.

Bilic ile Alemdar'ın aynı tarihlerde İtalya'dan paylaşım yapması kafaları karıştırdı.

İlerleyen saatlerde ikilinin aynı mekanda paylaşım yapması Danla Bilic ve Doğan Alemdar arasındaki aşk iddialarını da güçlendirdi.