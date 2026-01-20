YouTube’da paylaştığı makyaj videolarıyla tanınırlık kazanan ve kısa sürede milyonlara ulaşan Danla Bilic, yanlış operasyon sonucu vücuduna yayılan dolgularla mücadele etmeye devam ediyor. Daha önce beş kez ameliyat olan Bilic, sürecin henüz bitmediğini ve altıncı kez ameliyat masasına yatacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaşadıklarını samimi bir dille anlatan ünlü isim, “Sol karnım yine davul gibi şiş. Her seferinde ‘bu son’ diyorum ama altıncı ameliyat kapıda.

Psikolojik ve maddi olarak gerçekten çok yoruldum. Açıkçası iltifat etmeye en uygun zamanlardayım” sözleriyle yaşadığı bıkkınlığı dile getirdi.