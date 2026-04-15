Danıştay 13. Dairesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kamu İhale Kurumu aleyhine açılan davada kritik bir karara imza attı.

Mahkeme, yürütmenin durdurulması talebini kabul ederek, Ulaştırma Bakanlığı’na kent içi raylı sistem ihalelerinde döviz cinsinden işlem yapma imkanı tanıyan düzenlemenin uygulanmasını durdurdu.

DÖVİZLE İHALE DÜZENLEMESİNE FREN

Karar, 12 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyi kapsıyor. Söz konusu düzenleme, Ulaştırma Bakanlığı’na metro ve tramvay gibi kent içi raylı sistem projelerinde döviz cinsinden ihale yapabilme ayrıcalığı tanıyordu.

Danıştay’ın kararıyla bu istisnanın yürütmesi durdurulurken, düzenlemenin mevcut haliyle uygulanmasının hukuka aykırı sonuçlar doğurabileceği değerlendirildi.

“BELEDİYELER İÇİN DE EŞİTLİK” VURGUSU

Karara ilişkin değerlendirmelere göre, yalnızca bakanlığa tanınan bu ayrıcalığın belediyelere verilmemesi hukuka uygun bulunmadı. Danıştay, bu durumun uygulanması halinde “giderilmesi güç veya imkansız zararlar” doğabileceğine dikkat çekti.

Kararda, belediyelerin de mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde raylı sistem kurma, işletme ve ihale yapma yetkisine sahip olduğu hatırlatılarak, döviz cinsinden teklif ve ödeme imkanı tanınmamasının eksik düzenleme olduğu ifade edildi.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

T24 yazarı Çiğdem Toker’in aktardığına göre Danıştay 13. Dairesi, bu gerekçelerle İBB’nin başvurusunu haklı bularak yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Kararın, bundan sonraki benzer ihaleler açısından emsal teşkil etmesi bekleniyor.