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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yürütülen süreçte dikkat çeken bir karar çıktı. Danıştay Birinci Dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yalnızca bir iş müfettişi hakkında verdiği soruşturma izni kararını ikinci kez kaldırarak dosyayı yeniden Bakanlığa gönderdi.

TÜM SORUMLULARIN BELİRLENMESİ İSTENDİ

Danıştay, Bakanlığın önceki kararında işaret edilen eksikliklerin giderilmediğine hükmetti. Kararda, yangında sorumluluğu bulunabilecek kamu görevlilerinin isimleri ve görev unvanlarıyla tek tek tespit edilmesi, ifadelerinin alınması ve haklarında yeniden değerlendirme yapılması gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda emekli İş Başmüfettişi Cemal C. A. hakkında verilen soruşturma izni de kaldırıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

21 Ocak 2025'te meydana gelen ve 34'ü çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin bilirkişi raporunda, gerekli iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini zamanında yerine getirmedikleri gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri birinci derecede sorumlu gösterilmişti.

Buna rağmen Bakanlık, yalnızca eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı ve İş Başmüfettişi Cemal C. A. hakkında soruşturma izni vermişti. Danıştay bu kararı daha önce de eksik inceleme gerekçesiyle kaldırmıştı.

"BAKANLIK YETKİLİLERİ" İFADESİ YETERLİ BULUNMADI

Yüksek mahkeme, yeni kararında da "Bakanlık yetkilileri" şeklindeki genel ifadelerin yeterli olmayacağını belirtti. Yangın öncesindeki iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin planlanması, uygulanması ve takibinden sorumlu kişilerin isimleriyle belirlenmesi, görev ihmali bulunup bulunmadığının ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği ifade edildi.

Kararda ayrıca otelin daha önce denetlenip denetlenmediği, denetim programlarının kimler tarafından hazırlandığı, tesisin neden denetim kapsamına alınmadığı ve İSG-KATİP kayıtlarında eksiklik bulunup bulunmadığının da incelenmesi istendi.

Danıştay'ın kararı doğrultusunda dosya yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlığın yapacağı yeni ön inceleme sonrasında sorumluluğu belirlenen kamu görevlileri hakkında gerekçeli bir soruşturma izni kararı verilmesi bekleniyor.