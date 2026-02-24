Danistay, kamu kurumlarıyla yaşanan uyuşmazlıklarda avukatlık ücretine ilişkin önemli bir karara imza attı.

Kanun yararına temyiz edilen bir dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, genel bütçe, belediye, il özel idareleri ve köylere ait vergiler ile 6183 sayılı Kanun’dan doğan davalarda vekalet ücretinin, dava tutarına göre değil maktu (sabit) ücret üzerinden belirlenmesi gerektiğine hükmetti.

NTV'de yer alan habere göre kararla birlikte, dava konusu miktar ne olursa olsun Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde karar tarihinde yer alan maktu ücret esas alınacak.

2 BİN 380 LİRALIK DOSYA ÖRNEK OLDU

Karara konu olayda, 2 bin 380 liralık yemek bedelinin tahsili için başlatılan takibe karşı açılan davada yerel mahkeme, davacı lehine aynı tutarda vekalet ücretine hükmetti.

Ancak Danıştay Başsavcılığı, bu tür davalarda maktu ücret uygulanması gerektiği görüşüyle kararı temyiz etti.

İnceleme sonunda Danıştay 10. Dairesi, maktu ücret uygulanması gerektiğine karar vererek yerel mahkeme hükmünü kanun yararına bozdu.

10 BİN LİRALIK VERGİ DAVASINDA 60 BİN LİRA RİSK

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre 2026'da idare ve vergi mahkemelerinde duruşmasız görülen davalarda maktu vekalet ücreti 30 bin lira olarak uygulanıyor.

Buna göre, örneğin 10 bin liralık bir emlak vergisine itiraz eden vatandaş davayı kaybederse, idarenin avukatına 30 bin lira vekalet ücreti ödeyecek. Davacı kendi avukatıyla çalışıyorsa ona da yaklaşık 30 bin lira ödeme yapacağından, toplam avukatlık maliyeti 60 bin lirayı bulabilecek. Dava masrafları ise bu tutara dahil değil.

Aynı şekilde kamu idaresi davayı kaybederse, karşı taraf lehine maktu vekalet ücreti ödeyecek.

HANGİ DAVALARI KAPSIYOR?

Karar, vatandaşların devlete karşı açtığı vergi ve kamu alacaklarına ilişkin idari davalar için geçerli olacak. Bu kapsam dışındaki davalarda ise vekalet ücreti, kabul veya reddedilen tutara göre nispi olarak belirlenmeye devam edecek.

Avukatlık ücretleri ikiye ayrılıyor. İlki, avukat ile müvekkil arasında yapılan sözleşmeye dayanan akdi vekalet ücreti. İkincisi ise davayı kazanan taraf lehine hükmedilen ve kaybeden tarafça ödenen karşı taraf vekalet ücreti. Yeni kararla birlikte, kamuya karşı açılan belirli davalarda bu ikinci kalemde maktu ücret esas alınacak.