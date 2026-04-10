HPV aşısıyla ilgili hukuk mücadelesi, Avukat İlayda Öner’in 2022 yılında kardeşi Ada Masal Öner için Sağlık Bakanlığı’na yaptığı başvuruyla başladı. Bakanlığın HPV aşısının ücretsiz karşılanması talebini reddetmesi üzerine konu yargıya taşındı.
Danıştay’dan emsal HPV aşısı kararı
Rahim ağzı kanserine karşı en güçlü kalkan olan HPV aşısıyla ilgili hukuk mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasına gelindi. Danıştay, aşının ücretsiz olması talebiyle açılan davada, 12 yıl önceki değerlendirmelerle hareket edilmesinin "sağlık hakkına aykırı" olduğuna hükmetti.
HPV aşısı ile ilgili dosyayı inceleyen Danıştay 10. Dairesi, güncel bilimsel verilerin önemine dikkat çekerek emsal bir karara imza attı.
Mahkeme heyeti kararında; HPV aşısıyla ilgili 12 yıl öncesine dayanan eski değerlendirmelerin esas alınmasının, anayasal bir hak olan "sağlık hakkına" aykırılık teşkil ettiğinin altını çizdi.
"BÜTÇE DEĞİL, YAŞAM HAKKI KAZANDI"
Kararı NTV’ye değerlendiren Avukat İlayda Öner, HPV aşısı kararının tüm kız çocukları için bir zafer olduğunu belirterek "Hukuk bilimin gerisinde kalamaz. Danıştay bu kararıyla kız çocuklarının geleceğini bütçe hesaplamalarına değil, yaşam hakkına emanet etmiştir. Artık hiçbir çocuğun geleceği ailesinin maddi imkanlarına terk edilmemeli." ifadelerini kullandı.
ÜCRETSİZ PROGRAM HENÜZ BAŞLAMADI
Ölümcül rahim ağzı kanserini önlemede hayati önem taşıyan HPV aşısı, 9 yaşından itibaren uygulanabiliyor. Ancak aşının maliyeti, birçok aile için hala en büyük engel.
3 dozluk HPV aşısının toplam fiyatı bugün itibarıyla 16 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda...
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı sonuna kadar ücretsiz HPV aşısı programının başlatılacağını duyurmuştu; ancak resmi uygulama henüz hayata geçirilmedi.
Danıştay’dan emsal HPV aşısı kararı sosyal medyada da gündem oldu.