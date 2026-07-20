Danıştay tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı, turizm amaçlı konut kiralama faaliyetlerinde vergilendirme rejiminin sınırlarını net bir şekilde çizmiştir.
Danıştay'dan emsal Airbnb kararı: Maliye ceza kesmişti
Maliye'nin evini günlük veya kısa süreli kiraya veren binlerce mülk sahibine kestiği vergi cezalarına Danıştay'dan tarihi bir karar geldi. "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alarak evini Airbnb gibi uygulamalar üzerinden kiracı kullanımına sunan vatandaşlara ceza verilmişti.Kaynak: Diğer
Kiralamanın ticari kazanç sayılabilmesi için hizmet organizasyonu şartı aranması, mükellefler üzerindeki cezai baskıyı kaldırmıştır.
Maliye Geriye Dönük Ceza Yağdırmıştı
NTV'de yer alan habere göre Maliye Bakanlığı, "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alınarak gerçekleştirilen konut kiralamalarını ticari bir faaliyet olarak kabul etmişti.
Bu kapsamda elde edilen kazançların ticari kazanç hükümlerine göre değerlendirilmesi gerektiğini savunan idare; ev sahipleri adına belge tarihi itibarıyla ticari mükellefiyet tesis etmiş, geriye dönük vergi ziyaı cezalı gelir vergisi, geçici vergi, konaklama vergisi ve KDV tarhiyatları uygulamıştı.
Danıştay Emsal Kararı Verdi: Otel ve Pansiyon Hizmeti Yoksa Ticari Kazanç Sayılamaz
Maliye'nin kestiği ağır vergi ve cezalar karşısında haksızlığa uğradığını belirten bir vatandaş konuyu yargıya taşıdı.
Davayı inceleyen Danıştay, konutların turizm amaçlı kiraya verilmesinin ticari kazanç sayılabilmesi için işletmede otel, apart veya pansiyon gibi bir organizasyonun bulunması gerektiğini vurguladı.
Kararda; kahvaltı, yemek, ütü ve günlük temizlik gibi ek hizmetler sunulmadığı sürece bu faaliyetlerin ticari kazanç ve KDV kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.
Danıştay, 7464 sayılı Kanun kapsamındaki konut kiralamalarının ticari nitelik taşıdığına ve mükellefiyet tesisi gerektirdiğine dair Maliye Genel Yazısı'nın ilgili kısımlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
Böylece bu kiralamaların yalnızca Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) kapsamında vergilendirileceği kesinleşti.
Cezaları Ödeyen Ev Sahipleri Parasını Nasıl Geri Alacak? İşte Açılan 2 Yol
Maliye'nin kestiği cezaları ve vergi borçlarını daha önce ödemiş olan vatandaşlar için hukuki süreçte iki farklı başvuru imkanı doğdu:
1. Yolu Tercih Edenler
Danıştay'ın esastan vereceği nihai kararı beklemeden, Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 118'inci maddesinde yer alan "vergilendirme hatası" hükmüne dayanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na düzeltme şikayetinde bulunabilir.
2. Yolu Tercih Edenler
Danıştay'ın esastan vereceği kesinleşme kararının ardından resmi olarak düzeltme şikayeti hakkını kullanarak ödediği tutarların iadesini talep edebilir.