Danıştay'dan emsal Airbnb kararı: Maliye ceza kesmişti

Cezaları Ödeyen Ev Sahipleri Parasını Nasıl Geri Alacak? İşte Açılan 2 Yol

Maliye'nin kestiği cezaları ve vergi borçlarını daha önce ödemiş olan vatandaşlar için hukuki süreçte iki farklı başvuru imkanı doğdu: