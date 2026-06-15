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2016-2020 yılları arası hiç çıkmadıkları yurtdışından sahte “uzaktan lise diploması” alarak Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Kurulu’nu (YÖK) dolandıran 419 kişinin diplomaları Danıştay kararı ile iptal edildi.

419 KİŞİNİN DENKLİĞİNDE AYKIRILIK

Cumhuriyet gazetesinden Gülnur Saydam’ın haberine göre, kararla birlikte, YÖK’ün bu diplomalarla yapılan başvuruların işleme alınmaması ve aykırı kayıtların iptal edilmesi yönündeki düzenlemesi hukuka uygun bulundu. Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun raporunu dikkate alırken yurtdışı lise diplomasına dayanarak denklik alan 450 öğrenciden 419’unun denklik belgesini mevzuata aykırı aldığı tespit edildi.

HUKUK VE TIP OKUMUŞLAR

Sahte lise diplomalarıyla üniversite geçiş hakkı kazanan kişilerin, Türkiye genelinde puanı en yüksek ve yerleşilmesi en zor bölümleri tercih ettiği görüldü. İptal edilen belgelerin fakültelere göre dağılımındaki çarpıcı sayılara göre Hukuk Fakültesi’ne 204 öğrenci, Tıp Fakültesi’ne 80 öğrenci, Eczacılık Fakültesi’ne 54 öğrenci, Diş Hekimliği Fakültesi’ne 44 öğrenci, mühendislik fakültelerine 28 öğrenci ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne 13 öğrenci yerleşti.

Yetkililer, listenin sadece bu bölümlerle sınırlı kalmadığını, çok sayıda farklı lisans programında da benzer sahteciliklerin yapıldığını ve incelemelerin kapsamlı şekilde sürdüğünü bildirdi.