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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi, şehir içi toplu taşımada kullanılan Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) ihalesine ilişkin Danıştay kararını kamuoyuyla paylaştı. Belediye, 2886 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalenin usul yönünden hukuka uygun bulunduğunu açıkladı.

Bilecik Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinin açtığı dava üzerine Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, EÜTS ihalesini iptal etmişti. İptal kararının ardından minibüslerde kartlı ödeme bir süre durdurulmuş, nakit ücret alınmaya başlanmıştı. Belediye daha sonra yeni bir idari işlem tesis ederek Bilkart ile ödemeyi yeniden başlatmıştı.

Son açıklamasında belediye, ihalede yanlış yöntem uygulandığı yönündeki iddialara karşı Danıştay kararının kendi görüşlerini desteklediğini belirtti. Açıklamada, sürecin hukuki ve teknik esaslara dayanılarak yürütüldüğü savunularak Bilecik’e hizmet etmeyi sürdürecekleri ifade edildi.

Belediyenin duyurusunda, kararın ihalenin usulüne ilişkin olduğu vurgulandı. Kartlı ödeme uygulamasında yeni bir değişiklik ise duyurulmadı.