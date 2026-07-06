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Danimarka'da gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, Viking Çağı'na ilişkin mevcut bilgileri yeniden değerlendirebilecek önemli bulguları ortaya çıkardı. Araştırmacılar, Aarhus yakınlarında gün yüzüne çıkarılan 82 çukur evin, dönemde tekstil üretiminin yapıldığı dokuma atölyeleri olarak kullanıldığını değerlendiriyor.

Orta Jutland bölgesindeki Aarhus'un kuzeyinde bulunan Søften kasabasında, 7 ile 10. yüzyıllar arasına tarihlenen yaklaşık 100 bin metrekarelik büyük bir Viking zanaat yerleşimi keşfedildi. Kazılar sırasında toplam 82 çukur ev tespit edildi.

İlk incelemeler, bölgede çok sayıda üretim atölyesinin aynı anda faaliyet gösterdiğini ve yerleşimin uzmanlaşmış bir üretim merkezi olarak kullanıldığını ortaya koydu. Benzer yapıların yoğunluğu ise Viking toplumunda iş bölümünün gelişmiş olduğunu ve üretimin merkezi bir organizasyon tarafından yürütülmüş olabileceğini gösteriyor.

Kazılarda ele geçirilen çok sayıdaki dokuma ağırlığı, iğ ağırlığı ve cam boncuk, bölgede yerel ihtiyacın ötesine geçen ölçekte tekstil üretildiğine işaret etti. Buluntular, liflerin işlenmesinden kumaşın tamamlanmasına kadar uzanan üretim sürecini gözler önüne seriyor.

Araştırmacılar ayrıca Orta Doğu kökenli Arap sikkeleri ile günümüz Fransa ve Almanya'sında basılmış paralar da buldu. Bu eserler, Søften'deki yerleşimin Asya'ya kadar uzanan geniş ticaret ağlarıyla bağlantılı olduğunu gösterdi.

Yerleşimin, dönemin önemli ticaret merkezlerinden Aros'un yakınında stratejik bir noktada kurulduğu, bu sayede üretilen malların kolaylıkla ticarete konu edildiği değerlendiriliyor.

Moesgaard Müzesi tarihçilerinden Kasper H. Andersen, bulguların Vikinglerin gelişmiş bir ekonomik yapıya sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, Viking Çağı'nın yalnızca barbarlık ve geri kalmışlıkla anılan bir dönem olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

Buluntuların ne zaman ziyarete açılacağı henüz netlik kazanmadı. Araştırmaların tamamlanmasının ise birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebileceği belirtiliyor.