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Kaynak: AA

Danimarka'da devlete ait veri tabanında devasa boyutlarda bir siber güvenlik skandalı patlak verdi. Ülkedeki Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi'ne (CPR) kayıtlı yaklaşık 8,8 milyon kişiye ait hassas kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçtiği açıklandı.

Danimarka Araştırma, Eğitim ve Dijitalleşme Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi'nde ciddi bir güvenlik ihlalinin tespit edildiği doğrulandı.

ERİŞİM İZNİ KÖTÜYE KULLANILDI

Bakanlık açıklamasında, yetkisiz kişilerin Danimarkalı bir şirketin CPR sistemine olan yasal erişim hakkını suistimal ettiği ve veri tabanına sızdığı vurgulandı. Güvenlik ihlali sonucunda sistemde kaydı bulunan yaklaşık 8,8 milyon vatandaşa ait isim, adres ve CPR numaralarının (ulusal kimlik numarası) ele geçirildiği aktarıldı.

Olayın tespit edilmesinin ardından CPR yönetimi, verilerin sızdırılmasında kullanılan şirketin sisteme olan erişim yetkisini derhal durdurdu. Sorumluların tespiti ve güvenlik açığının kapatılması amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldı.