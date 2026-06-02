Danimarka'da seçimlerin ardından başlayan hükümet kurma sürecinde uzlaşı sağlandı. Seçimden ilk sırada çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Mette Frederiksen, müzakerelerin ardından yeni koalisyon hükümetini kurmayı başardı.

KRAL FREDERİK'E "HÜKÜMET HAZIR" MESAJI

Danimarka’daki yayın kuruluşu DR'de yer alan habere göre, Mette Frederiksen koalisyon görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından Kral Frederik ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ulusal basına açıklamalarda bulunan Frederiksen, uzun ve yoğun geçen müzakere sürecinin ardından yeni hükümetin kurulmaya hazır olduğu bilgisini Kral Frederik'e resmen ilettiğini dile getirdi.

Sol merkezli bir siyasi hat izleyeceği belirtilen yeni kabineyle birlikte Frederiksen, ülkesinde üçüncü kez başbakanlık koltuğuna oturarak tarihi bir başarıya imza attı.

ÖNCELİKLER BUGÜN, BAKANLAR YARIN AÇIKLANACAK

Başbakan Frederiksen’in düzenleyeceği basın toplantısıyla yeni hükümetin yol haritasını ve siyasi önceliklerini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Yeni kabinede görev alacak bakanların isimlerinin ise yarın resmi olarak duyurulacağı aktarıldı. Öte yandan, genel seçimi ikinci sırada tamamlayan Danimarka Liberal Partisi (Venstre) lideri Troels Lund Poulsen'in ise hükümetin kurulmasının ardından sessizliğini koruduğu belirtildi.

PARLAMENTO SEÇİMLERİNİN GEÇMİŞİ

Yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip Danimarka’da kayıtlı seçmenler, 179 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek amacıyla 24 Mart'ta sandık başına gitmişti. Toplam 12 partinin yarıştığı seçimlerde Danimarka halkının yanı sıra Grönland ve Faroe Adaları'ndan da 2'şer temsilci seçilmişti. Seçim sonuçlarına göre partilerin parlamentodaki sandalye dağılımı şu şekilde gerçekleşmişti:

Sosyal Demokratlar: 84 sandalye

Danimarka Liberal Partisi (Venstre): 77 sandalye

Moderaterne (Ilımlar) Partisi: 14 sandalye