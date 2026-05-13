Danimarka Ligi ekiplerinden FC Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, yılın futbolcusu seçildi.
Danimarka'da bizi gururlandıran bir Türk: Aral Şimşir'e büyük ödül
Aral Şimşir, FC Midtjylland formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından yılın futbolcusu seçildi. Galatasaray, Trabzonspor ve Wolverhampton Wanderers’ın radarına giren milli oyuncu için transfer iddiaları gündeme gelirken, sezon sonunda ayrılık ihtimali de konuşuluyor.Alper Talha Şimşek
EN FAZLA OYU ALDI
Türk yıldız, toplam 269 oyun yüzde 38’inden fazlasını alarak Danimarka Süper Ligi’nde 2025-26 sezonunun en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.
GALATASARAY VE TRABZONSPOR İDDİASI
İddialara göre Galatasaray ve Trabzonspor, 23 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor. Ayrıca İngiltere ekiplerinden Wolverhampton da milli futbolcuyu radarına aldı.
TRANSFER GÖRÜŞMESİ PLANI
Haberde, iki Süper Lig devinin de milli futbolcunun transferi için FC Midtjylland ile görüşme yapacağı ileri sürüldü.
SEZON KARNESİ
Aral Şimşir’in kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2029’a kadar devam ederken, genç oyuncu bu sezon 52 maçta 12 gol ve 20 asistlik performans sergiledi
SEZON SONU AYRILIK İHTİMALİ
Oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği de iddialar arasında yer aldı.
Aral Şimşir, A Milli Takım'a davet edilse de henüz resmi bir maça çıkmadı.