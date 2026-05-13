Yeniçağ Gazetesi
13 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Spor Danimarka'da bizi gururlandıran bir Türk: Aral Şimşir'e büyük ödül

Danimarka'da bizi gururlandıran bir Türk: Aral Şimşir'e büyük ödül

Aral Şimşir, FC Midtjylland formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından yılın futbolcusu seçildi. Galatasaray, Trabzonspor ve Wolverhampton Wanderers’ın radarına giren milli oyuncu için transfer iddiaları gündeme gelirken, sezon sonunda ayrılık ihtimali de konuşuluyor.

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
Haberi Paylaş
Danimarka'da bizi gururlandıran bir Türk: Aral Şimşir'e büyük ödül - Resim: 1

Danimarka Ligi ekiplerinden FC Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, yılın futbolcusu seçildi.

1 7
Danimarka'da bizi gururlandıran bir Türk: Aral Şimşir'e büyük ödül - Resim: 2

EN FAZLA OYU ALDI

Türk yıldız, toplam 269 oyun yüzde 38’inden fazlasını alarak Danimarka Süper Ligi’nde 2025-26 sezonunun en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.

2 7
Danimarka'da bizi gururlandıran bir Türk: Aral Şimşir'e büyük ödül - Resim: 3

GALATASARAY VE TRABZONSPOR İDDİASI

İddialara göre Galatasaray ve Trabzonspor, 23 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor. Ayrıca İngiltere ekiplerinden Wolverhampton da milli futbolcuyu radarına aldı.

3 7
Danimarka'da bizi gururlandıran bir Türk: Aral Şimşir'e büyük ödül - Resim: 4

TRANSFER GÖRÜŞMESİ PLANI

Haberde, iki Süper Lig devinin de milli futbolcunun transferi için FC Midtjylland ile görüşme yapacağı ileri sürüldü.

4 7
Danimarka'da bizi gururlandıran bir Türk: Aral Şimşir'e büyük ödül - Resim: 5

SEZON KARNESİ

Aral Şimşir’in kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2029’a kadar devam ederken, genç oyuncu bu sezon 52 maçta 12 gol ve 20 asistlik performans sergiledi

5 7
Danimarka'da bizi gururlandıran bir Türk: Aral Şimşir'e büyük ödül - Resim: 6

SEZON SONU AYRILIK İHTİMALİ

Oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği de iddialar arasında yer aldı.

6 7
Danimarka'da bizi gururlandıran bir Türk: Aral Şimşir'e büyük ödül - Resim: 7

Aral Şimşir, A Milli Takım'a davet edilse de henüz resmi bir maça çıkmadı.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro