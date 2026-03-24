Avrupa Birliği üyesi Danimarka’da seçmenler, 179 sandalyeli parlamento Folketing’in yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Ülke genelinde oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başladı ve 20.00’ye kadar devam edecek.

12 PARTİ YARIŞIYOR

Seçime toplam 12 parti katılırken, parlamentoda 90 sandalyeye ulaşan parti tek başına hükümet kurma hakkını elde edecek. Resmi olmayan ilk sonuçların gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Başbakan Mette Frederiksen liderliğindeki Sosyal Demokratlar Partisi seçimde yeniden zafer hedeflerken, merkez sağ çizgideki Danimarka Liberal Partisi’nin lideri ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen de favori isimler arasında gösteriliyor.

GRÖNLAND VE FAROE ADALARI DA TEMSİL EDİLECEK

Seçim kapsamında Danimarka’ya bağlı özerk bölgeler olan Grönland ve Faroe Adaları da parlamentoya ikişer temsilci gönderecek.

Böylece Folketing’de toplam 179 sandalye için temsil dağılımı tamamlanacak.

SEÇİM GÖLGESİNDE EGEMENLİK TARTIŞMASI

Danimarka, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölge Grönland’a yönelik “ulusal güvenlik” vurgusuyla yaptığı açıklamalar nedeniyle dikkat çeken bir süreçten geçmişti.

Kopenhag yönetimi ise egemenlik konusunun kırmızı çizgi olduğunu vurgulamıştı.