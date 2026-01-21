Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor forması giyen Danilo Sikan, takımdan ayrıldı. Ukraynalı futbolcu, sosyal medya üzerinden ayrılık paylaşımı yaptı.

24 yaşındaki hücumcu Belçika ekiplerinden Anderlecht'e transfer oldu. Trabzonspor 4 milyon Euro bonservis bedeli kazanacak.

TRABZONSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Trabzonspor, Ukraynalı oyuncunun transferini KAP'a bildirdi.

İşte açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan'ın, Anderlecht Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Anderlecht Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca; Anderlecht, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %20'sini ödeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."