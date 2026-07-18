İtalyan mutfağının Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Danilo Zanna, bu kez rotayı Napoli körfezine çeviriyor. Danilo Zanna'nın özel dokunuşlarıyla hazırlanan Spaghetti alla Nerano, alışılmış makarna tariflerini unutturacak türden.
Danilo Şef'ten Spaghetti alla Nerano tarifi: Evde nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye’nin sevilen jürisi İtalyan Şef Danilo Zanna, İtalya’nın Sorrento kıyılarından gelen efsanevi lezzet "Spaghetti alla Nerano"nun orijinal tarifini paylaştı. Kabak ve peynirin mükemmel uyumuyla damak çatlatan bu kremsi İtalyan klasiğini evinizde denemeye hazır mısınız?Kaynak: Diğer
İncecik kızarmış çıtır kabakların, kaliteli peynirlerin aromasıyla birleştiği bu kremsi lezzet, akşam yemeklerinize gerçek bir İtalyan restoranı havası katacak. İşte Danilo Şef'in sır gibi saklanan püf noktalarıyla, adım adım orijinal Spaghetti alla Nerano tarifi…
SPAGHETTİ ALLA NERANO
MALZEMELER
400 gr spagetti
5-6 adet orta boy kabak
150 gr Provolone del Monaco peyniri (bulamazsanız eski kaşar ve parmesan karışımı kullanılabilir)
50 gr parmesan
1 avuç taze fesleğen
Zeytinyağı
Kızartmak için ayçiçeğiyağı
Tuz-taze çekilmiş karabiber
YAPILIŞI
Kabakları yıkayıp çok ince halkalar halinde doğrayın. Geniş bir tavada ayçiçeğiyağını ısıtın ve kabakları azar azar, altın rengini alana kadar kızartın. Kızaran kabakları kâğıt havlu üzerine alın, hafifçe tuzlayın ve birkaç yaprak taze fesleğenle karıştırarak dinlenmeye bırakın.
Spagettiyi bol tuzlu kaynar suda, paketin üzerinde belirtilen süreden yaklaşık 2 dakika daha az haşlayın. Makarnayı süzmeden önce en az 2 su bardağı makarna suyunu ayırın.
Geniş bir tavaya kızarmış kabakların büyük bölümünü alın. Bir kepçe sıcak makarna suyu ve biraz zeytinyağı ekleyerek kabakları birkaç dakika pişirin. Kabakların bir kısmını kaşığın arkasıyla hafifçe ezin; böylece sos daha kremamsı bir kıvam alacaktır.
Spagettiyi doğrudan tavaya aktarın ve bir miktar daha makarna suyu ekleyerek yüksek ateşte karıştırın. Makarna sosla tamamen birleştiğinde tavayı ocaktan alın. İnce rendelenmiş Provolone del Monaco ve parmesanı azar azar eklerken makarnayı hızlıca karıştırın. Peynirlerin kesilmeden erimesi ve makarna suyuyla birleşerek parlak, yoğun ve kremamsı bir sos oluşturması gerekir.
Son olarak taze fesleğen yapraklarını ve karabiberi ekleyin. Gerekirse kıvamı açmak için çok az sıcak makarna suyu ilave edin. Üzerine kalan kızarmış kabakları ve biraz daha rendelenmiş peynir ekleyerek hemen servis edin.