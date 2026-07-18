Danilo Şef'ten Spaghetti alla Nerano tarifi: Evde nasıl yapılır?

Geniş bir tavaya kızarmış kabakların büyük bölümünü alın. Bir kepçe sıcak makarna suyu ve biraz zeytinyağı ekleyerek kabakları birkaç dakika pişirin. Kabakların bir kısmını kaşığın arkasıyla hafifçe ezin; böylece sos daha kremamsı bir kıvam alacaktır.