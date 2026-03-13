Schitt’s Creek ile Emmy’leri domine eden Dan Levy, Netflix için Rachel Sennott ile birlikte yarattığı Big Mistakes’te hem senarist, hem showrunner hem de başrol oyuncusu olarak dönüyor. 8 bölümlük dizi, organize suç dünyasına istem dışı giren iki kardeşin absürt ve kaotik maceralarını kara komediyle harmanlıyor.

BORAN KUZUM’UN YUSUF’U: TÜRK OYUNCUYA BÜYÜK FIRSAT

Türk dizi ve sinemasının yükselen yıldızı Boran Kuzum, dizide Yusuf karakterine hayat veriyor. New Jersey’de çekilen yapımda uzun süredir hazırlanan Kuzum, bu rolle Hollywood kapılarını aralayan en önemli projelerinden birine imza atıyor. Yusuf’un suç ağındaki yeri ve hikayeye katkısı büyük merak konusu.

YILDIZLAR GEÇİDİ KADRO

Big Mistakes tam bir yıldızlar geçidi:

Dan Levy (Nicky)

Taylor Ortega (Morgan)

Laurie Metcalf (Linda)

Boran Kuzum (Yusuf)

Jack Innanen (Max)

Abby Quinn (Natalie)

Elizabeth Perkins (Annette)

Josh Fadem ve diğer konuk isimler



KONU: ŞANSSIZ KARDEŞLER SUÇ DÜNYASINDA

Dizi, ölmekte olan büyükanneleri için yaptıkları yanlış bir hırsızlık sonrası şantajla organize suç dünyasına giren iki yönünü bulamayan kardeşin hikayesini anlatıyor. Tehlikeli görevlerde beceriksizce “başarılı” olmaya çalışan ikili, giderek daha büyük kaoslara sürükleniyor.

9 Nisan 2026’da Netflix’te yayınlanacak Big Mistakes, suç gerilimiyle kara mizahı sevenler için yılın en eğlenceli dizilerinden biri olmaya aday.