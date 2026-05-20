Edirne’de hafriyat sahasında çalışma yapan bir kamyonun devrilmesi paniğe neden oldu. Olay, Fatih Mahallesi’nde bulunan hafriyat alanında meydana geldi.

İddiaya göre, 06 CTV 240 plakalı kamyonun sürücüsü, taşıdığı kumu boşaltmak için damperi kaldırdı. Bu sırada dengesini kaybeden araç bir anda yana devrildi. Kazayı gören çalışanlar durumu yetkililere bildirdi.

Sürücü, olayın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini belirtirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

İŞ MAKİNELERİYLE KALDIRILDI

Yan yatan kamyonun kaldırılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Bir süre sonra yeniden tekerlekleri üzerine oturtulan kamyonda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.