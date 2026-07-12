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Son dönemde tabii platformunda yayınlanan "Çırak" dizisinin ikinci sezonu ile HBO Max için hazırlanan "Kayıp Zaman" dizisinin çekimlerini eş zamanlı sürdüren Sönmez, 12 Temmuz Pazar günü nikah masasına oturacak.

Yaklaşık üç yıldır gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Damla Sönmez, menajer İlkay Akıncı ile hayatını birleştirecek.

Çift, Beykoz'da aileleri ve yakın dostlarının katılacağı yaklaşık 30 kişilik sade bir nikah töreni düzenleyecek. Edinilen bilgilere göre Sönmez, nikah günü için iki farklı gelinlik tercih ederken, kutlama partisinde giymek üzere özel tasarım bir elbise de hazırlattı.

Yoğun çalışma temposu nedeniyle balayını şimdilik erteleyen oyuncunun, iş programının uygun hale gelmesinin ardından tatile çıkmayı planladığı öğrenildi.