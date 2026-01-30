Şırnak’ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Konut Sokak üzerinde, bir binanın damından düşen kedi, pencerenin demir korkuluklarına sıkışarak asılı kaldı. Çevredeki vatandaşlar kediyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, Cizre itfaiyesi kısa sürede olay yerine intikal etti.

Ayağı demir parmaklıkların arasına sıkışan ve hareket edemeyen acılı kedi için ekipler operasyon başlattı. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle, korkuluklara zarar vermeden ve kediyi incitmeden yürütülen çalışma ile sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri kurtardıkları kediyi veterinere götürüp tedavisini yaptırdı.