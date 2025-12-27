Kalp ve damar hastalıkları dünya genelinde can kayıplarının bir numaralı sebebi olmaya devam ederken, tıp dünyasından umut verici bir açıklama geldi.

Yapılan son kapsamlı araştırmalar, düzenli olarak tüketilen cevizin, damar çeperlerinde biriken plakları temizlediğini ve "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL seviyelerini belirgin ölçüde düşürdüğünü ortaya koydu.

DAMAR SERTLİĞİNE KARŞI DOĞAL KALKAN

Beslenme ve kardiyoloji alanında yürütülen çalışmalar, cevizin içinde bulunan yüksek orandaki omega-3 yağ asitleri ve polifenollerin damar sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.

Araştırma sonuçları, bu besinin damar iç yüzeyindeki (endotel) esnekliği artırdığını ve kan akışını düzenlediğini saptadı. Özellikle her gün düzenli tüketimin, damarlarda oluşan enflamasyonu azalttığı ve kolesterol birikimini engellediği gözlemlendi.

DÜNYACA ÜNLÜ UZMANLARDAN ORTAK GÖRÜŞ

Harvard Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Frank Hu, cevizin metabolik etkileri üzerine yaptığı değerlendirmede, bu besinin içeriğindeki alfa-linolenik asidin damar yollarını temiz tutmada kritik bir rol oynadığını belirtti.

Dr. Hu, kuruyemiş ağırlıklı bir beslenme düzeninin kardiyovasküler hastalık riskini %30’a varan oranlarda düşürdüğünü ifade etti.

Cleveland Clinic bünyesinde çalışmalarını sürdüren ünlü cerrah Dr. Steven Nissen ise konuya dair şu önemli tespitte bulundu:

"Ceviz, sadece bir atıştırmalık değil; damar duvarlarını onaran ve kolesterol oksidasyonunu engelleyen doğal bir ilaç gibidir. Her gün tüketilen bir avuç ceviz, damarların adeta cam gibi pürüzsüz ve temiz kalmasına katkı sağladı."

BİLİMSEL VERİLERLE KALP SAĞLIĞI

Journal of the American College of Cardiology dergisinde yayımlanan bir klinik araştırma, iki yıl boyunca düzenli ceviz tüketen bireylerin LDL kolesterol seviyelerinde %15’lik bir düşüş yaşandığını belgeledi.

Çalışma, cevizin damar tıkanıklığına yol açan partiküllerin boyutunu değiştirerek onları daha az zararlı hale getirdiğini de net bir şekilde ortaya koydu.

Uzmanlar, işlenmiş ve şekerli gıdalar yerine bu tip sağlıklı yağ kaynaklarına yönelmenin, modern çağın en büyük tehdidi olan damar tıkanıklığına karşı en etkili korunma yöntemi olduğunu vurguladı.