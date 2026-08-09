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Geleneksel Türk ve Doğu Akdeniz mutfağının en seçkin zeytinyağlılarından biri olan barbunya plaki; barbunya fasulyesinin soğan, sarımsak, havuç, patates ve bol zeytinyağı ile kısık ateşte pişirilmesiyle elde edilen özel bir yemektir.

Plaki sözcüğü, malzemelerin zeytinyağı, domates veya salça, sarımsak ve zengin sebze suyu eşliğinde ağır ağır pişirilmesi tekniğini ifade eder. Genellikle soğuk ya da oda sıcaklığında, üzerine taze kıyılmış maydanoz ve bol limon sıkılarak servis edilir. Hem protein hem de lif bakımından son derece zengin olan bu eşsiz lezzet, besleyici yapısıyla ana yemeklerin yanında harika bir yancı veya başlı başına hafif bir öğün seçeneği sunar.

4 KİŞİLİK ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA PLAKİ MALZEMELERİ

Tam kıvamında ve 4 kişilik bir aileye yetecek miktarda nefis bir barbunya plaki hazırlamak için mutfağınızda bulundurmanız gereken temel malzemeler şunlardır:

500 gram taze barbunya veya kuru barbunya kullanacaksanız 1,5 su bardağı kuru barbunya

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet orta boy havuç

1 adet küçük boy patates

3-4 diş sarımsak

1 adet büyük boy olgun domates veya 1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2,5 su bardağı sıcak su

Servis için: Yarım demet ince kıyılmış taze maydanoz ve 1 adet limon

BARBUNYALARIN DAĞILMAMASI İÇİN NE YAPMALI?

Barbunya plaki yaparken karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, pişme esnasında barbunyaların kabuk atması ve ezilerek dağılmasıdır. Görsel şıklığı ve dokuyu korumak için uygulayabileceğiniz etkili yöntemler mevcuttur:

Ön haşlama süresini kısa tutun: Barbunyaları ana yemekle buluşturmadan önce kesinlikle tamamen pişirmeyin. Taze barbunyaları yaklaşık 10-12 dakika, akşamdan ıslatılmış kuru barbunyaları ise 15-20 dakika kadar haşlayıp siyah suyunu süzün. Barbunyanın pişme sürecinin kalan kısmı sebzelerle birlikte gerçekleşmelidir.

Tuz ve şekeri doğru zamanda ekleyin: Tuzu pişmenin başında eklemek kabukların sertleşmesine veya kabuk atmasına neden olabilir. Tuzu ve şekeri, yemeğin pişmesine yakın son 10 dakikada tencereye dahil edin.

Kısık ateşte ağır ağır pişirin: Yüksek ateş barbunyaların dış kabuklarının patlamasına ve içinin dağılmasına yol açar. Tencerenin kapağı kapalı şekilde, en kısık ateşte sakin bir şekilde pişirme yapın.

Sık sık karıştırmaktan kaçının: Pişme esnasında kaşıkla sürekli karıştırmak tanelerin ezilmesine neden olur. Tencereyi saplarından tutarak hafifçe sallamak yeterlidir.

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA PLAKİNİN PÜF NOKTALARI

Mükemmel bir lezzet ve tam kıvamında bir sos elde etmek için dikkat edilmesi gereken kritik ipuçları şunlardır:

Haşlama suyunu süzün: Barbunyayı ilk haşladığınızda çıkan koyu renkli ve gaz yapan suyu mutlaka süzün ve yıkayın. Bu işlem hem yemeğinizin renginin berrak olmasını sağlar hem de sindirimi kolaylaştırır.

Sebze boyutlarına dikkat edin: Havuç ve patatesleri barbunyaların boyutuna yakın, küçük küpler halinde doğrayın. Sebzelerin barbunyadan önce pişip erimemesi için hepsinin dengeli boyutta olması önemlidir.

Zeytinyağını iki aşamada kullanın: Zeytinyağının yarısını soğan ve sebzeleri sotelemek için kullanın, kalan yarısını ise yemeği ocaktan almadan hemen önce üzerine gezdirin. Bu teknik yemeğe ipeksi bir parlaklık ve taze bir aroma kazandırır.

Dinlendirme süresi: Zeytinyağlı yemeklerin lezzeti dinlendikçe oturur. Pişen plakiyi oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 3-4 saat, tercihen bir gece dinlendirerek servis yapın.