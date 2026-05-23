Niğde Sarıköprü Mahallesi'ndeki apartmanda H.Y. ile kayınbabası Bülent Erez arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda H.Y, Erez'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erez, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan H.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.