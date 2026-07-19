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Kaynak: AA

Kahramanmaraş’ta düzenlenen bir düğünde takı töreni sırasında verilen sıra dışı hediye dikkat çekti. Bir kebap ustası, evlenen eski çırağına altın yerine 100 civciv hediye etti.

USTASINDAN FARKLI HEDİYE

Onikişubat ilçesinde kebapçılık yapan Doğan Gündeş ile Rabia Parlak Gündeş’in düğününde, damadın ustası Mustafa Çabuk takı töreninde farklı bir sürpriz yaptı.

“BÜYÜT, SERMAYEN OLSUN”

Çabuk, çırağına 100 civciv hediye ederek bunları büyütüp değerlendirmesini ve geleceği için bir sermaye oluşturmasını tavsiye etti.

DÜĞÜNE DAMGA VURDU

Sıra dışı hediye davetlilerden büyük ilgi görürken, damadın arkadaşlarının vinç yardımıyla salona gelerek yaptığı gösteri de düğüne renk kattı.