"Dalton İntizar" kod adlı Babaniyazov, Daltonlar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonlar kapsamından Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirildi.

KAFES DÖVÜŞÇÜSÜYMÜŞ

Türkmenistan uyruklu olan ve profesyonel kafes dövüşçülüğü yaptığı bilinen Babaniyazov, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Babaniyazov, Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.

SİLAHLI SALDIRILARIN TALİMATINI VERİYORDU

Şüphelinin, Daltonlar Suç Örgütü’nün yeni hedef olarak belirlediği ve "yurt dışı yapılanmaları" kapsamında oluşturduğu yapılanmada aktif rol aldığı ifade ediliyor. Bu kapsamda, görüntülü ve sesli aramalar yoluyla bazı kişileri tehdit ederek örgüt adına para talep eden isimler arasında yer aldığı öne sürülüyor.

Babaniyazov’un İstanbul’da Daltonlar Suç Örgütü adına gerçekleştirilen silahlı saldırıların talimatını veren kişi olduğu iddia ediliyor.