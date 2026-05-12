Hakkında 711 sayfalık iddianame düzenlenen suç örgütünün yöneticilerinden "Timocan" lakaplı şahıs, Gürcistan’dan sonra kaçtığı Irak’ta yakalandı. MİT ve emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla Şırnak sınırında teslim alınan ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen yöneticinin iadesi, örgütte büyük bir yankı uyandırdı.

KONSOLOSLUĞA KALAŞNİKOFLU SALDIRI

İade süreci devam ederken, 21 Mart akşamı saat 21.30 sularında İstanbul Esentepe’deki Irak Konsolosluğu hedef alındı. Motosikletli ve kasklı iki saldırgan, Kalaşnikof silahlarla binaya 6 el ateş açtı. Birgün'ün haberine göre, şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonrası kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı. Polis ekiplerinin genişlettiği operasyonda, saldırganların Silivri’de bir villada gizlendiği, diğer suç ortaklarının ise Şişli’de lüks bir rezidansta konakladığı tespit edildi.

SOSYAL MEDYADAN KAN DONDURAN TEHDİTLER

Saldırıların ardından örgütün yurt dışındaki firari isimleri, sosyal medya platformları üzerinden hem Irak hükümetini hem de emniyet birimlerini açıkça tehdit etti.

"Sokakta ve Diplomaside Peşini Bırakmayacağız" Firari üye Mustafa Aktürk (@baranyikilmaz3401), iade sürecini "hukuksuzluk" olarak niteleyerek "Dostumuza tahliye olduğunu söyleyip Türkiye konsolos aracı ile sınırdan kaçak getirdiler. Bunun karşılığı ağır olacak. 12 bin kişi de alsanız biz yine yapacağımızı yaparız. Bizi tanıyanlar iyi bilir; gerek sokak olsun gerek diplomatik olsun bu işin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu Ateşe Kimse Su Dökemeyecek" Örgütün bir diğer firari ismi Muhammed Ali Çınar (@mamicann_5834) ise Irak hükümetini "para karşılığı adam satmakla" suçlayarak tehditlerini bir üst seviyeye taşıdı:

"Kırmızı bülten olmadan kardeşimizi para karşılığı satan namussuz Irak hükümeti ve emniyet birimleri bilsin ki; bu saatten sonra bu ateşe artık kimse su dökemeyecek. Bizim birbirimiz için nelerden vazgeçtiğimizi herkes öğrenecek."

GÜVENLİK BİRİMLERİ TEYAKKUZDA

Örgütün, Iraklı diplomatlardan iş insanlarına kadar geniş bir kitleyi hedef alan tehditleri sonrası güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Emniyet, dijital mecralarda propaganda yapan ve eylem talimatı veren hücrelerin çökertilmesi için çalışmalarını derinleştiriyor.