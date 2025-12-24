İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaası sorulan savcı, önceki celselerde sundukları esas hakkındaki görüşünü tekrar ederek, suça sürüklenen çocukların da mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, 305 sanık hakkında açılan dava ile birleşen dosyalar kapsamında toplam 362 sanığın yargılandığı davada kararını açıkladı.

Heyet, örgüt lideri olarak bilinen Barış Boyun ile örgüt yöneticileri Beratcan Gökdemir, Tolga Gültepe ve Bayram Demir'in de aralarında bulunduğu 34 sanığın yakalanamamış olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE 12'ŞER KEZ MÜEBBET

Mahkeme, örgüt yöneticilerinden Bahadır Akdağ'a 7 kez 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 5 kez 'kasten öldürme' suçlarından 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere toplam 12 kez müebbet hapis cezası ile çeşitli suçlardan 701 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Zafer Boyun da aynı suçlardan 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet hapis ve farklı suçlardan 681 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 258 sanık hakkında ise 1 yıl ile 700 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları verildi.

RAP ŞARKICILARINA HAPİS CEZASI

Davada sanık olarak yargılanan rap şarkıcıları 'Heijan' lakaplı Doğan Tarda ile 'Muti' lakaplı Muhammet Nedim Doğan, üzerlerine atılı suçlardan beraat etti. 'CAC' lakaplı Şahan Terzioğlu ile 'BIG' lakaplı Samet Işık ise 'suç örgütüne üye olmak' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarından 4'er yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, 62 sanığın beraatine, hayatını kaybeden 2 sanık hakkındaki davanın düşmesine karar verdi. Tutuklu bulunan 37 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, 96 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Ayrıca 15 sanığın tutuklanmasına karar verildi.