Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile KOM Şube ekiplerince yürütülen planlı soruşturma kapsamında, “Daltonlar” ve “Casperler” adıyla faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda, örgüt üyelerinin iş insanlarını yabancı hatlar üzerinden arayarak iş yerlerini ve ailelerini silahlı saldırı ile tehdit ettiği, bu yolla haraç talep ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Datça ve Bodrum’da toplam 6 iş yeri sahibinin mağdur olduğu tespit edildi.

Muğla merkezli olarak İstanbul, Ankara, Konya, Mardin, Hatay ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve operasyon sürecinde yapılan aramalarda;

3 tabanca,

2 yivsiz av tüfeği,

283 tabanca fişeği,

3 AK-47 fişeği,

16 bıçak ve muşta,

çok sayıda dijital materyal ile

200 bin TL bedelli senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. R.T. isimli şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken; M.Y., R.S., A.K., K.K., M.İ. ve U.D. adli kontrol şartıyla salıverildi. D.E.S., O.K., M.C., M.K., M.P.Y., M.Z., A.S. ve E.Z. isimli 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.