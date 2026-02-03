Casperlar, Daltonlar, Red Kitler derken; cezasızlık, Türkiye'yi bir "çocuk suçlu" sarmalına sürükledi. Daltonlar ve Casperlar hakkında hazırlanan iddianame, suç örgütü liderlerinin çocukların zaaflarından nasıl yararlandığını gözler önüne serdi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK

Örgütler, alacakları cezanın yaşlarından ötürü daha az olması sebebiyle çocukları kullanıyor. Özellikle 15-25 yaş arası çocukların "Suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla dosyalara girmesinin altında ise kopuk aile bağları, lüks yaşam hayali, korku ve şatafat yatıyor.

Türkiye'nin geldiği sosyoekonomik koşullar, kopuk aile bağları, lüks yaşam vaatleri, mafya özentiliği... Her biri suça sürüklenen çocukların birer kılıfı. İşte çigifilmlerden fırlayan canavarların örgüte dahil oluş süreçleri:

SÖZDE YETENEKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILIYORLAR

Örgüt evlerinde geçen birkaç günlük konaklamanın ardından örgüt lideri veya yöneticisinin doğrudan talimatı ile evdeki örgüt üyelerine silah, mühimmat, kar maskesi, balistik yelek, patlayıcı, motosiklet gibi suçta kullanılacak araçlar temin edilerek, eyleme gönderilmektedir. Daltonlar silahlı suç örgütü eylemlerinde genellikle motosikletli saldırı ekipleri kullansa da çalıntı veya ikiz plakalı araçları kullandıkları eylemleri de bulunmaktadır. Bu ekip içerisinde motosiklet kullanımı iyi olanlar 'motorcu', silah kullanıp saldırıyı gerçekleştirenler 'atıcı', herhangi bir sebeple ilk ekibin eylemi gerçekleştirememesi durumu için ikinci saldırı eylemini gerçekleştirecekler 'joker' olarak tanımlanmaktadır.

ÖRGÜTÜN KORKUTUCU YÜZÜYLE KARŞI KARŞIYA KALIYORLAR

Daha öncesinde hiç otelde kalmayan, lüks hayat yaşamayan çocukların örgüt üyelerince götürüldükleri otel odalarında ya da hücre evlerinde uyuşturucu madde, alkol, yemek, hayat kadınları vasıtasıyla gözleri boyanıyor. Televizyon dizileri veya dijital platformlarda yer alan mafya dizilerinde idealize edilen suç ortamı ve silahlı yaşantıyı gören kimi çocuklar, kendileri de böyle bir yaşantı hayali kuruyor. Telefon ve bilgisayar uygulamalarında görebildikleri vahim nitelikteki silahları hücre evlerinde gören yaşı küçükler, örgütten daha da etkileniyor, bu şekilde örgüte katılmak yönünden motivasyonları artırılan yaşı küçüklerin tam itaati sağlanıyor. Hücre evine gelen ancak çeşitli sebeplerle geri dönmek isteyen çocuklar, örgütün korkutucu yüzüyle karşılaştığında örgütten kopamıyor.

AİLE BAĞLARI KOPUK ÇOCUKLAR HEDEFTE

Casperlar silahlı suç örgütünün lider ve yönetici kadrosunun yönettiği sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen ve üye olarak örgüte dahil edilecek olan çocukların sıklıkla sosyal medya kullanmasının fırsat bilinerek yapılan propaganda amaçlı paylaşımların, fiziksel ve ruhsal sorunlar etkisinde kalan çocuk ve genç bireyler üzerinde etkili olduğu, ailesi ve çevresi tarafından dışlanan ve kabul görmeyen çocukların kendini ispatlama güdüsüyle ve sosyal hayat içerisinde bir yer edinme amacı ile de hareket etmek suretiyle, örgüte katılım için gönüllü olan çocukların örgüt lideri, örgüt yöneticisi konumunda bulunan kişiler ile aralarında abi-kardeş ilişkisinin bulunacağına, kendilerini koruma altına alacaklarına dair vaatlerde de bulunularak örgüt kapsamına dahil edildikleri anlaşılmıştır.

ÖZELLİKLE SEÇİLİYORLAR

Örgüt içerisine alınan üyeler arasında ailevi düzenleri bozulmuş olan çocuklara çok sık rastlanıldığı belirtilen iddianamede, bu durumun da örgüte üye temininde özellikle dikkat edilen bir özellik olduğunun yapılan soruşturma neticesinde ortaya çıktığı kaydediliyor.

ÇARPICI GERÇEK İDDİANAMEDE

İddianamede, "Suça sürüklenen çocukların aile içerisinde yaşamış oldukları ilgi eksikliği, aile içi şiddet, aile üzerinde var olan ekonomik koşullar, arkadaş çevresi, eğitim eksikliği veya denetimsizlik nedenlerinden bir ve birkaçının bir arada çocuk nezdinde bulunması, çocuğun suça olan meylini arttırdığı, ailesi, çevresi ve okulda saygınlığını kabul ettirmek amacı ile suç örgütlerine katıldıkları ve örgüt liderleri ve yöneticilerinin talimatıyla örgüt içerisinde yer aldıkları tespit edilmiştir." ifadeleri yer alıyor.