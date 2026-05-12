Muğla merkezli 5 ilde “Daltonlar” adıyla bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Muğla’nın yanı sıra Şanlıurfa, Antalya, Ankara ve İstanbul’da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma”, “nitelikli yağma”, “silahla mala zarar verme”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “tehdit” suçlarına karıştıkları tespit edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, firari 11 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.