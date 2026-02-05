Daltonlar suç örgütü üyesi Abdullah Atik, İtalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinin hücresinde ölü bulundu, alınan ilk değerlendirmelerde Atik’in intihar ettiği iddia edildi.

ViterboToday’da yer alan habere göre Atik, İtalya'da (Viterbo) Barış Kaya ile birlikte uzun namlulu silahlarla yakalanan kişiydi. Atik ve beraberindeki kişi Casperlar çetesinin lideri İsmail Atız'a (Hamuş Atız) suikast hazırlığındayken yakalanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İtalya'daki Santa Rosa Festivali sırasında iki Türk vatandaşı Barış Kaya ve Abdullah Atik, "festivale yönelik saldırı" şüphesiyle tutuklanmıştı. Kişilerin, Daltonlar suç örgütü ile bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı.

İkilinin kaldığı pansiyonda yapılan aramada, bir adet 9 mm Browning tabanca ve bir adet Tokarev marka makineli tüfek ele geçirilirken, polis gerekli incelemelerin yapıldığını ve bunun Santa Rosa Festivali sırasındaki dini geçit törenine yönelik bir saldırı olmadığını açıklamıştı.