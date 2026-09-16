Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Le Parisien’in haberine göre yaşları 19 ile 37 arasında değişen 7 Türk vatandaşı, Paris’te silah kaçakçılığı ve suç örgütüne üye olma suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.

150 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Fransız makamları, şüphelilerin en az 2025’ten bu yana Fransa’ya Glock tipi tabancaların kopyalarını sokan bir suç ağıyla bağlantılı olduğunu değerlendiriyor. Silahların piyasada 1300 ile 2 bin 800 avro arasında değişen fiyatlarla satıldığı öne sürülüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen geniş çaplı operasyonda yaklaşık 150 silah ele geçirildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler, Fransa Organize Suçlarla Mücadele Merkez Ofisi (OCLCO) ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında Paris çevresindeki Garges-lès-Gonesse ve Sainte-Geneviève-des-Bois ile Marsilya’da yakalandı.

Fransız basınında yer alan diğer haberlere göre operasyonların tamamında 12 kişi gözaltına alındı. Ain bölgesinde durdurulan bir araçta da spor çantalarına yerleştirilmiş yaklaşık 150 silah bulundu.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ GARDAKİ YAKALAMA DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmanın önemli dönüm noktalarından biri 24 Ağustos’ta Paris’teki Gare de Lyon tren istasyonunda yaşandı.

Gümrük görevlileri, Perpignan’a giden bir trene binmek üzere olan bir kişiyi kontrol etti. Şüphelinin taşıdığı iki ağır sırt çantasında yapılan aramada Glock tipi 35 tabanca, sahte kimlik, aynı isimle düzenlenmiş banka kartı ve 2 bin avro nakit para ele geçirildi.

Silahların Glock 19 ve Glock 26 modellerini taklit eden, yasadışı olarak üretilmiş tabancalar olduğu belirtildi.

Şüphelinin telefon kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, kişinin son aylarda Belçika, İspanya ve Almanya’ya çok sayıda seyahat gerçekleştirdiğini tespit etti.

“DALTONLAR” SORUŞTURMASI 2025’TE BAŞLADI

Fransız makamlarının “Daltonlar”a ilişkin soruşturmasının Haziran 2025’e kadar uzandığı bildirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Savcılığının (PNACO), Almanya makamlarından gelen uluslararası silah kaçakçılığına ilişkin bilgiler üzerine soruşturma başlattığı aktarıldı. Dosya daha sonra OCLCO ve farklı bölgesel polis birimlerine devredildi.

Fransız makamlarının ulaştığı bilgilere göre ağın Türkiye’den Avrupa’ya yüzlerce silah taşımayı planladığı ve Fransa’nın yanı sıra Almanya, İtalya ve İspanya’da bağlantıları bulunduğu değerlendiriliyor.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Fransa’nın Nancy, Besançon, Dijon, Strasbourg ve bazı Paris banliyölerinde ele geçirilen Glock tipi silahların bir bölümünde, daha önce Almanya’da bulunan silahlarla aynı seri numaralarına rastlandı.

BAŞKA SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİLAH SATIŞI İDDİASI

Fransız basını, soruşturmacıların ağın yalnızca kendi üyelerine silah sağlamadığını, Fransa’da faaliyet gösteren başka suç yapılanmalarıyla da bağlantı kurduğunu değerlendirdiğini aktardı.

Le Parisien’e göre soruşturma dosyasında Marsilya merkezli DZ Mafia’ya silah sağlandığına yönelik iddiaların yanı sıra terör örgütü PKK bağlantılı kişilere silah ulaştırıldığı iddiası da bulunuyor. Bu bağlantılara ilişkin adli soruşturma ise sürüyor.

Şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesine devam edilirken Fransız makamları, silah ağının diğer üyelerinin ve Avrupa’daki bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmayı sürdürüyor.