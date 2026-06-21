Dalları kapan alevlerin üzerine koştu: Antalya’da yangın dehşeti

Öte yandan bir iş yerinin bahçesine de sıçrayan yangında konteyner de yanarak zarar gördü. Yangını söndürmek için vatandaşlar kovalarla su taşıdı, bazı vatandaşlar ise hortumlarla hem evlerine hem de iş yerlerine alevlerin ulaşmaması için söndürme çalışmalarına yardım etti.