Kaynak: İHA

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşanan olay, su altındaki tehlikeyi gözler önüne serdi. Amatör balıkçı ve sualtı dalıcısı Osman Öncel, Gelidonya Feneri açıklarında zıpkınla balık avı yaptığı sırada köpek balığıyla karşılaştı.

Karaöz mevkisinde dalış yapan Öncel’in karşısına bir anda kum köpek balığı çıktı. Köpek balığıyla burun buruna gelen Öncel, elindeki zıpkını doğrultarak tedbir aldı. Kısa süreli karşılaşmanın ardından köpek balığı bölgeden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise su altı kamerasına yansıdı.

“SALDIRMA DURUMU YOKTU”

Yaşadığı anları anlatan Osman Öncel, zıpkınla balık avcılığına çocukluk yıllarında başladığını, yaklaşık dört yıldır ise profesyonel olarak bu sporu sürdürdüğünü söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin bazı kullanıcılar tarafından yanlış yorumlandığını belirten Öncel, olayın bir saldırı olmadığını ifade etti.

“SADECE MERAK ETTİĞİ İÇİN YAKLAŞTI”

Karşılaştığı türün kum köpek balığı olduğunu dile getiren Öncel, “Çok saldırgan ya da agresif bir tür değil. Bana da saldırmadı. Sadece merak ettiği için yaklaştı. Ben de tedbir amaçlı zıpkınımı doğrulttum” dedi.

Bölgede zaman zaman köpek balıklarının görülebildiğini belirten Öncel, karşılaşmanın kıyıdan ve yüzme alanlarından oldukça uzakta gerçekleştiğini, bu nedenle vatandaşların endişe etmesine gerek olmadığını vurguladı.

“UNUTULMAZ BİR ANI OLDU”

Yaklaşık 20 metre derinlikte yaşadığı karşılaşmayı anlatan Öncel, sakin kalmanın önemine dikkat çekerek, “Önce üzerimden geçti, izledim. Kameramın açık olmadığını fark ettim. Daha sonra su yüzeyine çıktım ve kıyıya doğru yöneldim. Benden uzaklaşsın diye hareket ettim ancak o da merak ettiği için bir süre peşimden geldi. Bir süre sonra kendi yoluna gitti, ben de dalışıma devam ettim. Güzel ve unutulmaz bir anı oldu” ifadelerini kullandı.