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Kaynak: Haber Merkezi

Salvador Dalí’nin eserlerinden ve sıra dışı hayal dünyasından hareketle hazırlanan “Dalí Cybernetics: Dehanın Zihnine Yolculuk”, 22 Ekim’de İstanbul’da ziyarete açılacak. Sergi, dijital teknolojiler aracılığıyla sanatçının gerçeküstü dünyasını farklı bir deneyimle keşfetme olanağı sunacak.

Gerçek ile düş arasındaki sınırları sorgulayan eserleriyle sanat tarihine damga vuran Salvador Dalí, bu kez dijital sanatın olanaklarıyla İstanbul’da sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Daha önce dünyanın 14 şehrinde izleyiciyle buluşan “Dalí Cybernetics: Dehanın Zihnine Yolculuk”, 22 Ekim’de İstanbul Dijital Deneyim Merkezi’nde açılacak.

Sergide, Dalí’nin sanat anlayışı geniş ölçekli görüntüleme sistemleri, etkileşimli uygulamalar ve sanal gerçeklik teknolojileri aracılığıyla ele alınıyor. Ziyaretçiler, sanatçının görsel dünyasını 360 derecelik projeksiyonlarla deneyimlerken Ara Güler’in fotoğrafladığı Dalí’yi konu alan özel seçkiyi de görebilecek.

DİJİTAL DENEYİM ALANLARI GENİŞLİYOR

Serginin açılışıyla birlikte İstanbul Dijital Deneyim Merkezi’nde de yeni alanlar ziyaretçilere sunulacak. Genişletilen sanal gerçeklik bölümüne, yeni bir sinema odası ve fotoğraf sergileme alanı eşlik edecek.

Sergi biletleri 13 Ekim’den itibaren Passo’da ön satışa çıktı.

Ziyaret bilgileri

Tarih: 22 Ekim’den itibaren

Yer: İstanbul Dijital Deneyim Merkezi, Sütlüce / Beyoğlu

Çalışma saatleri: Salı–Perşembe ve Pazar 10.00–18.00; Cuma–Cumartesi 10.00–22.00

Pazartesi: Kapalı