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Kaynak: İHA

Karadeniz’in önemli tarım ürünlerinden fındıkta yeni sezon heyecanı başladı. Giresun’da hasat öncesi üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu güzergahında kurdukları tezgahlarda dalından yeni topladıkları yeşil kabuklu fındıkları satışa sundu.

Vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği tezgahlarda, taze fındık doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşıyor.

YEŞİL KABUKLU FINDIĞIN KİLOSU 200 TL OLDU

Geçtiğimiz yıl kilogramı 150 TL’den satılan yeşil kabuklu fındık, bu sezon 200 TL fiyatla satışa çıktı. Kurutulmuş kabuklu fındığın kilogram fiyatı ise 350 TL olarak belirlendi.

Üreticiler, dalından yeni toplanan ve bekletilmeden satışa sunulan fındığın tüketiciler tarafından tercih edildiğini belirtiyor.

ÜRETİCİ FİYATINI KENDİ BELİRLİYOR

Yaklaşık üç yıldır kendi yetiştirdiği fındığı yol kenarındaki tezgahlarda satan Enver Dikmen, ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırdığını söyledi.

Dikmen, akşam saatlerinde topladığı fındığı ertesi sabah satışa çıkardığını belirterek, yıllık yaklaşık 150-200 kilogram fındığı bu yöntemle değerlendirdiğini ifade etti.

Fındığını tüccara vermek yerine kendi belirlediği fiyatla sattığını anlatan Dikmen, "Fındığımızı yavaş yavaş kendimiz satıyor, fiyatını da kendimiz belirliyoruz. Böylece ürünümüzü makul bir fiyatla değerlendiriyoruz." dedi.

TAZE FINDIĞA TURİSTLERDEN DE YOĞUN İLGİ

Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki tezgahlarda satılan taze fındık, özellikle İç Anadolu yönüne seyahat eden vatandaşlar ile yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Üreticiler, vatandaşların ürünü görerek aldığını ve dalından yeni toplanmış fındığın tazeliğinin satışları artırdığını belirtiyor.