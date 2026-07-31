Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dalında kalınca kara kazanlara attılar: Şimdi kilosuna kapış kapış sipariş yağıyor

Dalında kalınca kara kazanlara attılar: Şimdi kilosuna kapış kapış sipariş yağıyor

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde rekolte yüksekliğinden satılamayan taze kirazlar, geleneksel yöntemlerle kışlık çereze dönüştürüldü. Dalında kalan ürünü çöpe atmayan köylüler, kiraz kurusunun kilosunu 100 TL'den satarak ekonomiye kazandırdı.

Kaynak: İHA
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Dalında kalınca kara kazanlara attılar: Şimdi kilosuna kapış kapış sipariş yağıyor - Resim: 1

Adana’nın 1600 rakımlı Saimbeyli ilçesinde yetiştirilen, kendine özgü aromasıyla ünlü kirazlar bu yıl yüksek rekolteyle üreticiyi güldürdü. Ancak satılamayan ve elde kalan ürünler için köylüler hemen harekete geçti.

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Dalında kalınca kara kazanlara attılar: Şimdi kilosuna kapış kapış sipariş yağıyor - Resim: 2

Çöpe Değil, Kara Kazanlara!

İsrafın önüne geçmek isteyen üreticiler, asırlık geleneksel yöntemleri devreye soktu. Köylerde kurulan kara kazanlarda kaynar suya batırılan taze kirazlar, dönüşüm yolculuğunun ilk adımını attı.

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Dalında kalınca kara kazanlara attılar: Şimdi kilosuna kapış kapış sipariş yağıyor - Resim: 3

Güneş Altında 1 Haftalık Yolculuk

Sıcak sudan çıkarılan kirazlar, Adana güneşi altında yaklaşık bir hafta boyunca kurumaya bırakılıyor. İşlem tamamlandığında ortaya hem lezzetli hem de dayanıklı kışlık bir çerez çıkıyor.

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Dalında kalınca kara kazanlara attılar: Şimdi kilosuna kapış kapış sipariş yağıyor - Resim: 4

Kilosu 100 TL'den Alıcı Buluyor

İsrafı önleyip ev ekonomisine büyük katkı sağlayan köylüler, elde ettikleri kiraz kurularının kilosunu 100 TL’den satmaya başladı. Ürünler kısa sürede alıcı buluyor.

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Dalında kalınca kara kazanlara attılar: Şimdi kilosuna kapış kapış sipariş yağıyor - Resim: 5

Kalorisi düşük olduğu için çay ve kahve yanında sıkça tercih edilen kiraz kurusu, sadece bölgede değil şehir dışında da popüler oldu. Diyet yapanların ve sağlıklı beslenenlerin yeni gözdesi haline geldi.

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Dalında kalınca kara kazanlara attılar: Şimdi kilosuna kapış kapış sipariş yağıyor - Resim: 6

Ankara ve Mersin’den Sipariş Yağıyor

Üreticiler, yoğun talebe yetişmekte zorlandıklarını belirterek Adana, Mersin ve Ankara gibi büyükşehirlerdeki tanıdıklarına da paketler halinde kiraz çerezi gönderdiklerini dile getirdi.

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Dalında kalınca kara kazanlara attılar: Şimdi kilosuna kapış kapış sipariş yağıyor - Resim: 7

"Görüntüsü Üzüm, Tadı Eşsiz"

Şekil olarak kuru üzüme benzetilen ancak iri çekirdeği ve aromasıyla fark yaratan kiraz kurusu, dondurucularda saklanarak tüm kış boyunca tazeliğini koruyor.

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