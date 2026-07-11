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Kaynak: İHA

Bigadiç’e bağlı Yukarıçamlı, Aşağıçamlı, Okçularyeri, Kızılçukur, Çatak ve Alan köylerinde, Ulus Dağı eteklerinde yetiştirilen ürünlerde bu yıl rekolte yüksek. Ancak üreticiler, hasat başlamasına rağmen alıcı bulmakta ciddi sorun yaşıyor.

DALINDA UCUZ, TEZGAHTA PAHALI

Üreticilere göre köyde kilogram fiyatı 20 ila 50 lira arasında değişirken, aynı ürünün pazarlarda 80-100 lira, marketlerde ise 150-200 liraya kadar satılması dikkat çekiyor. Aradaki büyük fiyat farkı üreticinin tepkisini çekiyor.

Yukarıçamlı’da üreticilik yapan Sadri Köseri, geçen yıl sezon kapanışında fiyatların 70 lira seviyelerinde olduğunu hatırlatarak, bu yıl teklif edilen fiyatların maliyetleri dahi karşılamadığını söyledi.

TÜCCAR GELMİYOR, MALİYETLER ARTIYOR

Bölgede önceki yıllarda yoğun şekilde alım yapan tüccarların bu sezon gelmediğini belirten üreticiler, yüksek rakım ve ulaşım maliyetlerinin alıcıları uzaklaştırdığını ifade ediyor.

Köseri, “Geçmişte köyümüze günde 5-6 hal tüccarı gelirdi, ihracatçılar da olurdu. Bu yıl ise ne ihracatçı var ne de düzenli alım yapan tüccar. Gelenler de çok düşük fiyat teklif ediyor” dedi.

İŞÇİLİK BİLE KARŞILANAMIYOR

Üreticiler, mevcut fiyatlarla işçilik maliyetlerinin bile karşılanamadığını belirtiyor. Bir işçinin günlük maliyetini çıkarabilmesi için yaklaşık 80-100 kilogram ürün toplaması gerektiğini, ancak bunun fiziksel olarak zor olduğunu vurguluyorlar.

“TONLARCA ÜRÜN DALINDA KALACAK”

Hasadın en yoğun döneminde piyasada hareketlilik olmadığını söyleyen üreticiler, ciddi kayıp riskiyle karşı karşıya olduklarını dile getiriyor.

Köseri yaşanan durumu şu sözlerle özetledi:

“Yıl boyunca büyük emek verdik. Şimdi ağaçlar dolu ama alıcı yok. Nakliye maliyetleri yüksek, halde talep yok. Bu gidişle tonlarca ürün dalında çürüyecek ya da dökülecek.”