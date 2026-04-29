Burdur merkez Konak Mahallesi Yörük Sokaktaki evine otomobilden indirdiği çantaların bir kısmını çıkaran Hatice O., bazı çantaları ise aşağıda unuttu.

Bir süre sonra kalan çantaları almak için aşağı inen Hatice O. çantasının yerinde olmadığını görünce polise ihbarda bulundu. Polis yaptığı çalışmada çantayı yaklaşık 50 metre uzaklıkta bir otomobilin altında buldu.

Polisin açtığı çantada bulunan cüzdan içerisindeki 4 gram altın, bir çift küpe, yüzük ile bir miktar paranın olmadığı görüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.