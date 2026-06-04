Dalgıçlar şok oldu; Tekirdağ’da korkunç tablo

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Türkiye Çevre Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Denizlerin korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Atlı, "Çevre temizliği konusunda herkesin duyarlı olması gerekiyor.