Dalgıçlar 4 Kilometre ötede buldu: Antalya'da kahreden haber geldi

Arslantaş'ın kaybolduğu belirtilen gün 3 arkadaşı ile birlikte sulama kanalına serinlemek için girdiği, bir süre sonra arkadaşlarının gittiği, Arslantaş'ın ise yüzmeye devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.