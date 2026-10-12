Kaynak: İHA

Van Gölü’nde rüzgârın etkisiyle hareketlenen suların kıyıya ulaşması, sahil boyunca köpük tabakalarının oluşmasına neden oldu. Zaman zaman şiddetlenen dalgalarla birlikte su yüzeyinde beliren köpükler, kıyıya taşınarak sahil hattına yayıldı. Ortaya çıkan manzara, bölgede bulunan vatandaşların ilgisini topladı.

3 bin 712 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye’nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü’nde oluşan köpükler, mavi suların üzerinde farklı bir görünüm meydana getirdi. Dalgaların hareketiyle kıyı boyunca ilerleyen köpükler, fotoğraf çekmek isteyenler için de dikkat çekici kareler sundu.

KÖPÜKLERİN OLUŞUMUNDA GÖLÜN KİMYASAL YAPISI ETKİLİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, konuya ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Van Gölü’ndeki köpüklenmeyi gölün kendine özgü kimyasal özellikleriyle açıklayan Akkuş, yüksek soda oranı, doğal organik bileşikler ve kuvvetli rüzgârın bir araya gelmesinin bu görüntüyü ortaya çıkardığını belirtti.

Paylaşımında Akkuş, "Dalgalar kabardıkça Van Gölü kıyıları neden böyle köpürür? Van Gölü'nün eşsiz hidrokimyası. Yüksek orandaki soda (pH ~9.8), göldeki doğal organik birleşikler ve sert rüzgâr bir araya geldiğinde göl kendi sabununu üretiyor. Kıyıda köpük köpük bu eşsiz manzara oluşuyor. Dünyanın en özel ekosistemlerinden biri. Kendi dengesi, kendi kuralları olan bambaşka bir göl" ifadelerine yer verdi.