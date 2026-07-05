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Kaynak: İHA

Didim açıklarında dün gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir çocuğun deniz yatağıyla sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, sürüklenen çocuğu güvenli şekilde bota alarak Didim İskelesi'ne ulaştırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Denizlerde can emniyetinin sağlanmasına yönelik görevlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı, arama kurtarma faaliyetlerine kesintisiz devam edileceğini bildirdi.