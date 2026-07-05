Didim açıklarında dün gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir çocuğun deniz yatağıyla sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) sevk edildi.

Dalgalarla boğuşan çocuk son anda kurtarıldı: Rüzgar yatağıyla birlikte alıp götürdü - Resim : 1

Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, sürüklenen çocuğu güvenli şekilde bota alarak Didim İskelesi'ne ulaştırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dalgalarla boğuşan çocuk son anda kurtarıldı: Rüzgar yatağıyla birlikte alıp götürdü - Resim : 2
Denizlerde can emniyetinin sağlanmasına yönelik görevlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı, arama kurtarma faaliyetlerine kesintisiz devam edileceğini bildirdi.