Dalgalara meydan okuyan teknoloji: İşte yeni nesil kurtarma robotu

Klasik can simitlerine oranla daha hızlı müdahale imkanı sunuyor. Bu cihazın uzaktan kumanda sistemi sayesinde, kurtarıcı personelin suya girmesine gerek kalmadan kazazedenin bulunduğu noktaya yönlendirme yapılabilmektedir. Bu da hem olaylara daha hızlı müdahale etmemizi sağlamakta hem de kurtarıcı personelin güvenliğini artırmaktadır" dedi.