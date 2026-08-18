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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Antalya’dan otobüsle uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen 2 şüpheli şahıs, ekipler tarafından takibe alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 108 adet sentetik ecza ile 3 adet A4 kâğıda emdirilmiş, yaklaşık 19 bin 200 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.